09 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı
Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı

Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 20:00
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi ineğini otlatmak için mahalle kırsalına götürdü. Burada otlanan inek, tahliye kanalına düşerek, çamur bataklığına saplandı. Çamura saplanan ineğini kurtaramayan kişi, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları titiz çalışmaların ardından ineği kanaldan çıkarttı. İnek sahibi kişi, çamura saplanan hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı
ABONE OL
Trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı
Trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı
Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı
Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı
Tunceli’de 4.2’lik deprem güvenlik kamerasına yansıdı
Tunceli’de 4.2’lik deprem güvenlik kamerasına yansıdı
Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı
Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı
Bakan Kurum’a mezun olduğu üniversiteden fahri doktora
Bakan Kurum'a mezun olduğu üniversiteden fahri doktora
Otobüs şoförü bayılan genci hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü bayılan genci hastaneye yetiştirdi
Amasra’da dalga boyu 3 metreye ulaştı
Amasra'da dalga boyu 3 metreye ulaştı
İsot dünyanın en acı biberler listesine girdi
İsot dünyanın en acı biberler listesine girdi
Doğu anadolu beyaza büründü!
Doğu anadolu beyaza büründü!
Buca’da çöp krizi büyüyor
Buca'da çöp krizi büyüyor
İzmir’de metro vagonu raydan çıktı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
Çorum’da akılalmaz olay
Çorum'da akılalmaz olay
Daha Fazla Video Göster