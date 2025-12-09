Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi ineğini otlatmak için mahalle kırsalına götürdü. Burada otlanan inek, tahliye kanalına düşerek, çamur bataklığına saplandı. Çamura saplanan ineğini kurtaramayan kişi, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları titiz çalışmaların ardından ineği kanaldan çıkarttı. İnek sahibi kişi, çamura saplanan hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

