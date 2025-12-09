09 Aralık 2025, Salı

Bursa’da binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 23:29
Olay saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi muhabbet sokakta bulunan 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
