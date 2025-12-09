Bursa’da binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Olay saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi muhabbet sokakta bulunan 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN