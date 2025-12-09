10 Aralık 2025, Çarşamba

Malatya'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Malatya’da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 23:18
Olay, saat 21.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yol güzergahı tek yönlü trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantanın yanına giderek fünyeyi yerleştirdi. Ardından gerçekleştirilen kontrollü patlamada çanta büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlama sonrasında parçalanan çantadan elbise ve bir miktar ilaç çıktığı belirlendi.
