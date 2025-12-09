10 Aralık 2025, Çarşamba

Muş’ta yoğun kar yağışı: Hasköy-Mutki yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta yoğun kar yağışı: Hasköy-Mutki yolu ulaşıma kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 23:16
Muş’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki Yolu’nun 0-11. kilometreleri arası ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
