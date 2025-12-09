10 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Muş’ta yoğun kar yağışı: Hasköy-Mutki yolu ulaşıma kapandı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 23:16
Muş’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki Yolu’nun 0-11. kilometreleri arası ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.