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Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

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Giriş: 21.07.2020 10:12
Kocaeli Belediye'sine yürüyen merdivenlerle ilgili birçok şikayet gidiyordu. Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Yürüyen merdivenlerde öyle bir şeyler yaptılar ki... İşte o görüntüler!

Kocaeli Belediye'sine yürüyen merdivenlerle ilgili birçok şikayet gidiyordu. Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Yürüyen merdivenlerde öyle bir şeyler yaptılar ki... İşte o görüntüler!

Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı YÜRÜYEN MERDİVENDE ÖYLE BİR ŞEY YAPTILAR Kİ! GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI

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