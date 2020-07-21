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Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Kocaeli Belediye'sine yürüyen merdivenlerle ilgili birçok şikayet gidiyordu. Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Yürüyen merdivenlerde öyle bir şeyler yaptılar ki... İşte o görüntüler!
Kocaeli Belediye'sine yürüyen merdivenlerle ilgili birçok şikayet gidiyordu. Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Yürüyen merdivenlerde öyle bir şeyler yaptılar ki... İşte o görüntüler!