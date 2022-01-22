22 Ocak 2022, Cumartesi
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Yurttan kar manzaraları | Üsküdar, Aydos Ormanı, Karayolları kar yağışında son durum
Bursa’yı Ankara’ya bağlayan karayolunda, Üsküdar’da Çamlıca tepesinde, Aydos Ormanı’nda Bolu Dağı Mevkii'nde kar yağışlarında son durum ne? A Haber muhabirleri Hasan Özdemir, Mehmet Nilüfer, Tülay Ayçiçek ve Mert Hacıalioğlu detayları canlı yayında aktardı.