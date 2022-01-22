22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yurttan kar manzaraları | Üsküdar, Aydos Ormanı, Karayolları kar yağışında son durum

Yurttan kar manzaraları | Üsküdar, Aydos Ormanı, Karayolları kar yağışında son durum

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2022 11:01
Bursa’yı Ankara’ya bağlayan karayolunda, Üsküdar’da Çamlıca tepesinde, Aydos Ormanı’nda Bolu Dağı Mevkii'nde kar yağışlarında son durum ne? A Haber muhabirleri Hasan Özdemir, Mehmet Nilüfer, Tülay Ayçiçek ve Mert Hacıalioğlu detayları canlı yayında aktardı.
Türkiye genelinde kar yağışı devam ediyor
Türkiye genelinde kar yağışı devam ediyor
Üsküdar’da 2 kişi ısınmak için girdikleri evin çatısını yaktı
Üsküdar’da 2 kişi ısınmak için girdikleri evin çatısını yaktı
Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı!
Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı!
Kan donduran olay! Buzluktan 2 ceset çıktı
Kan donduran olay! Buzluktan 2 ceset çıktı
THY 49 uçuşu iptal etti
THY 49 uçuşu iptal etti
Hangi bölge kar yağışı var?
Hangi bölge kar yağışı var?
Afrikalı öğrenciler karla tanıştı
Afrikalı öğrenciler karla tanıştı
İstanbul kar altında!
İstanbul kar altında!
Valilikten açız diye bağıran kadın ile ilgili açıklama
Valilikten "açız" diye bağıran kadın ile ilgili açıklama
Erkekler en çok hangi yaşlarında romantik olur?
Erkekler en çok hangi yaşlarında romantik olur?
Kim Milyoner Olmak İster’de Avrupa’nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru!
Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru!
Belediye otobüsünde zamanla yarış!
Belediye otobüsünde zamanla yarış!
Daha Fazla Video Göster