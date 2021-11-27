27 Kasım 2021, Cumartesi
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Yörük kızı Müslüme'nin anneannesi: söylentiler nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı | Yörük kızı Müslüme'nin anneannesi konuştu Video izle
Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan anneanne Müslüme Yağal, olayla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu iddia etti. Babaanne Ayşe Yağal ile Müslüme'nin önünde kaybolduğu çadırda kalan Müslüme Yağal, "Söylentiler, nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı. Dünürüm Ayşe Yağal, iddia edilenleri duyduktan sonra kötü oldu. O günden bu yana hasta yatıyor" dedi.