Yolun karşısına geçerken araç çarpan yaşlı adam, metrelerce böyle savruldu

Yolun karşısına geçerken araç çarpan yaşlı adam, metrelerce böyle savruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.10.2025 13:28
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
