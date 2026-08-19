Yolu olmayan evine Karadeniz usulü çözüm: 120 metrelik raylı sistem kurdu

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, yolu olmayan ve 37,5 derece eğimli arazide bulunan evine ulaşmak için kendi raylı sistemini kurdu. 30 yıllık demir-çelik ustası Kadıoğlu, 120 metre uzunluğunda ray döşediği düzenekle yaklaşık 500 metrelik yolu yürümek yerine evine 1,5 dakikada ulaşıyor. 2019'dan bu yana kullandığı sistem, hem ulaşımda hem de yaklaşık 500 kilogramlık yüklerin taşınmasında kolaylık sağlıyor.