19 yaşındaki motokurye Yusuf Böyüktaş’ın ölümünde gerçek 46 gün sonra ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de 19 yaşındaki motokurye Yusuf Böyüktaş’ın hayatını kaybettiği kazada, acılı babanın 46 gün sonra kendi imkânlarıyla bulduğu güvenlik kamerası görüntüleri belirleyici oldu. İlk bilirkişi raporunda asli kusurlu gösterilen ve serbest bırakılan ehliyetsiz sürücünün, geri manevrayla kontrolsüz şekilde yola çıktığı tespit edildi. 70 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Böyüktaş’ın ardından sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.