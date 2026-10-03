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En "kral" gazeteci: TV ekranından kral koltuğuna
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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En "kral" gazeteci: TV ekranından kral koltuğuna

Uganda sınırları içerisindeki Tooro Krallığı'nın hükümdarı Kral Oyo hayatını kaybetti. Oğlu tahta geçmek istemeyince yeni kral gazeteci kuzeni Edward Rukidi oldu.

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