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Hakemler soruşturmasında kritik gelişme: Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hakemler soruşturmasında kritik gelişme: Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı

Türk futbolunda hakem atamaları ve mobbing iddialarına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheliden eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, “Hakem atamaları ve mobbing iddiaları da vardı” sözleriyle dosyanın kapsamını aktardı.

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