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Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümünden izlenme rekorları kıran ön gösterim özel videosu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümünden izlenme rekorları kıran ön gösterim özel videosu

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 16. bölüm ön izleme videosu, 2 günde 8 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı.

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