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Jeotermal seralar ekonomiye katkı sağlıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Jeotermal seralar ekonomiye katkı sağlıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jeotermal kaynaklarla ısıtılan seralarda 12 ay boyunca üretim sürüyor. Türkiye’deki jeotermal sera varlığının yaklaşık dörtte üçünü barındıran ilçede 2,5 milyon metrekarelik alanda topraksız tarımla salkım domates yetiştiriliyor. Üretim Müdürü Evin Yıldız, domateslerin Avrupa’dan Rusya’ya kadar birçok ülkeye ihraç edildiğini belirtirken, seralarda 3 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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