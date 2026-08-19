Ankara'da gece sürprizi: Ayı yavrularının sevimli oyunları kamerada

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, gece saatlerinde yaban hayatından renkli görüntülere sahne oldu. Bir ayı ailesinin yavruları, milli parkta bulunan bir restoranın bahçesine girerek yastıklarla ve salıncakla oynadı. Ayı yavrularının sevimli halleri, restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Gündüzleri piknik ve yürüyüş için ziyaret edilen milli park, geceleri ise yaban hayvanlarının hareketliliğine sahne oluyor.