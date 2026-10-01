Güllü cinayeti davasında Tuğyan Ülkem Gülter ne anlattı?
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görülüyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, iddianamede "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlaması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan hapis talebi bulunuyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Furkan Ali Özer, adliyedeki gelişmeleri takip ederken, İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır duruşmada yaşananları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.