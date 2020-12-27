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Yoldan geçen dönüp bakıyor! Görenleri hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor
Samsun'da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Samsun'da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
İlkadım ilçesi Kökçüoğu Mahallesi'nde yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı.
Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Ortaya bu manzara çıktı.
Apartman sakinleri ise durumdan şikayetçi.