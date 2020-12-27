Yoldan geçen dönüp bakıyor! Görenleri hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor

Samsun'da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Samsun'da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İlkadım ilçesi Kökçüoğu Mahallesi'nde yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı.

Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Ortaya bu manzara çıktı.

Apartman sakinleri ise durumdan şikayetçi.