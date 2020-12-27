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Yoldan geçen dönüp bakıyor! Görenleri hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor

A Haber
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Giriş: 27.12.2020 08:54
Güncelleme:27.12.2020 10:56
Samsun'da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Samsun'da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yoldan geçen dönüp bakıyor! Görenleri hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor YOLDAN GEÇEN DÖNÜP BAKIYOR! GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN MANZARA! APARTMANIN ALTINDAN SOKAK GEÇİYOR

İlkadım ilçesi Kökçüoğu Mahallesi'nde yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı.

Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Ortaya bu manzara çıktı.

Apartman sakinleri ise durumdan şikayetçi.

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