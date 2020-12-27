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27 Aralık 2020, Pazar
Haberler Galeri Yoldan geçen dönüp bakıyor! Görenleri hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor
Yoldan geçen dönüp bakıyor! Görenleri hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor
Samsun'da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 11:03