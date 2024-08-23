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YÖK'ten mazeret kayıt hakkı açıklaması: Tarih verildi

YÖK'ten mazeret kayıt hakkı açıklaması: Tarih verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 16:48
YÖK tarafından, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.
YÖK’ten mazeret kayıt hakkı açıklaması: Tarih verildi
YÖK'ten mazeret kayıt hakkı açıklaması: Tarih verildi
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