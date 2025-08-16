Yine aynı marka yine skandal Bifet vatandaşa domuz eti yedirmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürün listesine yine Bifet isimli marka damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde salamından domuz eti çıkan Bifet'in bu kez de dana sucuk olarak sattığı üründe domuz eti tespit edildi. Sahibi İlko Köse olan markanın daha önce de "7tepe" ve "Gurme" isimli markalarıyla vatandaşa domuz yedirdiği belirlenmişti.

