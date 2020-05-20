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Yıllardır aynı noktada aynı pozla! Sosyal medyanın yeni fenomeni: Rocky | VİDEO

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Giriş: 20.05.2020 10:01
Güncelleme:20.05.2020 10:22
Kuzguncuk'un yeni fenomeni 'Rocky' oldu. Yıllardır aynı noktada etrafı izleyen Rocky, sosyal medyanın gündeminde. Yolu Kuzguncuk'a düşen herkesin çok yakından tanıdığı Rocky, 10 senedir sokaktan geçenleri izliyor. Sırf Rocky'le fotoğraf çektirmek için Kuzguncuk'a gelenler var, ancak bu ilgi köpeğin sahibini tedirgin ediyor. Tehlike getirebileceğini ifade eden Rocky'nin sahibi, "Korkuyorum. Hatta biraz yukarıda tutmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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