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Dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4'üncü kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 10:36
Elazığ’da hava almak için balkona çıkan 70 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek 4’üncü kattan park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda yaşlı kadın ağır yaralandı.
4’üncü kattan otomobilin üzerine düştü
4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü
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