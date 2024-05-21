21 Mayıs 2024, Salı
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Katil 22 sene sonra cezaevinden çıkıp 300 bin lira gasp etti iddiası
Adana’da 23 sene önce evini hacze gelen icra memurunu ve avukatı öldürüp cezaevine giren şahıs, tahliye olduktan sonra eniştesi ve ablasının 300 bin lirasını ‘Bana cezaevinde bakmadınız’ diyerek gasp etti. Ayrıca şahıs, eniştesini de silah zoruyla mezara götürüp ölmüş insanlara küfür ve hareket ettirip video çektirdi.