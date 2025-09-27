27 Eylül 2025, Cumartesi

Yılan kartalı doğaya kavuştu
Yılan kartalı doğaya kavuştu

Giriş: 27.09.2025 12:01
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi edilen soyu tükenme tehlikesi altındaki Yılan Kartalı, güçlenerek avlanma ve uçuş yeteneğini kazandı. Tedavi sürecinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi.
