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04.11.2019
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yatırımları açıkladı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 17 yılda birçok yatırım yapıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Belediye’nin yatırımlarını A Haber’de açıkladı. Peki, 17 yılda belediyecilik nasıl değişti? Belediye vatandaşa hangi hizmeti sunuyor? Belediyeler projeleri nasıl hayata geçiriyor? İşte Mehmet Çınar’ın A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar...
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