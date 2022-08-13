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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın'dan uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın! Türk sinemasının devleri sosyal medyayı salladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2022 16:20
Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Arım Balım Peteğim', 'Kara Gözlüm' filmleriyle hafızalara kazındı. Yıllardır hem güzelliği hem de performansıyla adından söz ettiren Şoray, bu kez meslektaşı Filiz Akın ile gündeme geldi. Şoray, Yeşilçam'ın 'kolejli kızı' olarak anılan ve güzelliğiyle dillere destan olan Akın ile buluştu. Yeşilçam yıldızlarının o anları sosyal medyayı sallarken Akın ve Şoray, son halleriyle bir kez daha hayran bıraktı. Ünlü oyuncular için "Hala çok güzeller", "Türk sinemasının en güzel iki kadını yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu. İşte Türk sinemasına adlarını altın harflerle yazdıran Filiz Akın ile Türkan Şoray'ın son halleri... Yeşilçam'ın iki unutulmaz ismi Bodrum'da bir araya geldi. Başarılı oyuncu Filiz Akın, eski dostu Türkan Şoray ile videolu paylaşım yaptı. Akın, "Gönüllerin sultanı" notuyla mutluluğunu dile getirdi. İşte Filiz Akın ve Türkan Şoray'ın o anları ve ünlü isimlerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...
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