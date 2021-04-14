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Yerli aşı çalışması ne durumda? Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak? Yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 14.04.2021 12:10
Güncelleme:14.04.2021 12:38
Kayseri Erciyes Üniversite tarafından geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmaları bitti. Peki Faz-3 çalışmaları ne zaman başlayacak? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. İyi Klinik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, aşı çalışmalarında son durumu anlattı.
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