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Yerli aşı çalışması ne durumda? Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak? Yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? A Haber'de yanıtladı
Kayseri Erciyes Üniversite tarafından geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmaları bitti. Peki Faz-3 çalışmaları ne zaman başlayacak? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. İyi Klinik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, aşı çalışmalarında son durumu anlattı.