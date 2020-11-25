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Yeni tavsiye kararları alınacak mı? Vakalar düşmezse B ve C planı yolda

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Giriş: 25.11.2020 10:37
Güncelleme:25.11.2020 11:35
Sokağa çıkma yasağı Türkiye son dakika | Türkiye, artan vaka sayılarıyla birlikte virüsün yayılım hızını yavaşlatmak için birçok kalemde yasak ve kısıtlamaları yeniden devreye sokmuştu. Özellikle hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının, vaka sayılarını düşürmesi bekleniyor. Eğer durum istenildiği gibi gitmezse daha radikal tedbirler devreye girecek. Öncelikli olarak sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın her gününe yayılması bekleniyor. .

Sokağa çıkma yasağı Türkiye son dakika | Türkiye, artan vaka sayılarıyla birlikte virüsün yayılım hızını yavaşlatmak için birçok kalemde yasak ve kısıtlamaları yeniden devreye sokmuştu. Özellikle hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının, vaka sayılarını düşürmesi bekleniyor. Eğer durum istenildiği gibi gitmezse daha radikal tedbirler devreye girecek. Öncelikli olarak sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın her gününe yayılması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı Türkiye son dakika | Radikal tedbirler için plan hazır! Eğer işler yolunda gitmezse devreye girecek SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜRKİYE SON DAKİKA | RADİKAL TEDBİRLER İÇİN PLAN HAZIR! EĞER İŞLER YOLUNDA GİTMEZSE DEVREYE GİRECEK

Vakalar düşmezse B ve C planı yolda
Vakalar düşmezse B ve C planı yolda
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