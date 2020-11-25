Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı Türkiye son dakika | Radikal tedbirler için plan hazır! Eğer işler yolunda gitmezse devreye girecek Sokağa çıkma yasağı Türkiye son dakika | Radikal tedbirler için plan hazır! Eğer işler yolunda gitmezse devreye girecek Sokağa çıkma yasağı Türkiye son dakika | Türkiye, artan vaka sayılarıyla birlikte virüsün yayılım hızını yavaşlatmak için birçok kalemde yasak ve kısıtlamaları yeniden devreye sokmuştu. Özellikle hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının, vaka sayılarını düşürmesi bekleniyor. Eğer durum istenildiği gibi gitmezse daha radikal tedbirler devreye girecek. Öncelikli olarak sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın her gününe yayılması bekleniyor. Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 09:36
Türkiye'de koronavirüs hastası sayısı 7 bini aşarken, geçtiğimiz Cuma günü yürürlüğe konulan uygulamaların verileri yakından takip edilmeye başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzmanlar 2 hafta sonra tedbirlerin faydasını görüleceğini söylerken, hükümet salgının hızının kesilmemesi durumuna karşı B ve C planlarını hazırladı.
Buna göre; sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak. AVM'ler kuaförler başta olmak üzere bazı riskli işletmeler kapatılacak. Virüsün iller arasında yayılımını önlemek amacı ile şehirler arası geçiş kısıtlaması getirilecek
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile 4 koldan mücadele ederken son kısıtlamaların sonuç vermemesi durumunda B ve C planlarını masaya yatırdı.
Salgının yayılımını 2 haftalık aralıklarla değerlendirecek olan Sağlık Bakanlığı, ağır hasta ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda yeni kısıtlamaları devreye sokacak.