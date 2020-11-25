Sokağa çıkma yasağı Türkiye son dakika | Radikal tedbirler için plan hazır! Eğer işler yolunda gitmezse devreye girecek

Sokağa çıkma yasağı Türkiye son dakika | Türkiye, artan vaka sayılarıyla birlikte virüsün yayılım hızını yavaşlatmak için birçok kalemde yasak ve kısıtlamaları yeniden devreye sokmuştu. Özellikle hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının, vaka sayılarını düşürmesi bekleniyor. Eğer durum istenildiği gibi gitmezse daha radikal tedbirler devreye girecek. Öncelikli olarak sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın her gününe yayılması bekleniyor.

Sabah Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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