Trump APEC Zirvesi'nde uyukladı! Dünya liderlerinin önünde dikkat çeken anlar
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde uyukladığı görüntülerle gündeme geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşması sırasında gözlerini kapatarak başını öne eğen Trump'ın o anları kameralara yansıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belgeleri incelediği sırada da Trump'ın uyukladığı öne sürüldü. Dünya liderlerinin katıldığı zirvede kaydedilen görüntüler, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr