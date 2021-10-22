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Yeni evlenen çifte düğün gününde büyük şok!

İHA
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Giriş: 22.10.2021 13:45
Adana’da yeni dünya evine giren bir çift, dış çekim fotoğrafı çektirdikleri esnada gelin arabasındaki altınlar, cep telefonu ve çanta çalındı. Gelin ve damat düğün günlerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Olay, geçen 20 Ekim Çarşamba günü merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Mithat Özsan Bulvarı'nın yakınındaki ormanlık alana gitti.

OTOMOBİLİB CAMINI KIRIP

Çift, 34 VL 4477 plakalı otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

EN MUTLU GÜNLERİNDE BÜYÜK ŞOK

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Gelin ve damat uzun süre, en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

"EN ÇOK TELEFONUMUN GİTMESİNE ÜZÜLDÜM"

Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan gelin Fatma Menekşe, "Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm" diye konuştu.

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