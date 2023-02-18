Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi ve büyük yıkıma yol açtı. Eski yapıların yanı sıra yeni binalar da yıkım meydana geldi. Peki yeni binalar neden yıkıldı? Oturduğunuz ev depreme ne kadar dayanıklı? Binlerce bina neden çöktü? Bina risk analizi nasıl yapılıyor? Evlerdeki kolon ve kirişlerde oluşan hangi çatlak daha riskli? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Özlem Aktay’ın konuğu olan Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüphan Avcı verdi. Bir haftadır bölgelerde inceleme yapan sıvılaşma kaynaklı yapısal hasarlar ne düzeyde onu araştırdıkların söyleyen Eyüphan Avcı, “İskenderun’da sahil kenarında binalarda sıvılaşma kaynaklı hasar var. Yani zeminde sıvılaşma var. Buradaki binalarda çoğunlukla oturma ve yan yatma var.” dedi.

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