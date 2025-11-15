15 Kasım 2025, Cumartesi

Yaşayan İstanbul’un yeni durağı Anadolufeneri oldu

Yaşayan İstanbul’un yeni durağı Anadolufeneri oldu

15.11.2025
"Yaşayan İstanbul" programının son rotası, İstanbul'un içinde köy hayatının sürdüğü Anadolufeneri oldu. İstanbul'un en uç noktasında, Karadeniz ile Boğaz'ın buluştuğu yerde bulunan Anadolufeneri; tarihi, doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla şehrin en özel mahallelerinden biri olarak tanımlanıyor. Balıkçılıkla ilgilenen ve komşuluk ilişkilerini hâlâ koruyan bu sakin mahallede, geçmişle bugünün iç içe geçtiği bir yaşamın devam ettiği belirtiliyor.
