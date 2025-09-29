Yarışmada esprileriyle kahkaha attırdı! Milyoner’de çıkan soru tarih tutkunlarını ekrana kilitledi

29 Eylül 2025, Pazartesi

Giriş: 29.09.2025 02:00
Güncelleme:29.09.2025 02:02
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dünyaya gelen Ümran Bilkay, bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılarak hem bilgi hem de hayat tecrübesiyle dikkat çekti. Evli olan Bilkay, şu anda İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşıyor. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan yarışmacı, alanında 13 yıllık bir mesleki deneyime sahip. Aynı zamanda kitap yazarlığı da yapan Bilkay, etkileyici şiir yorumuyla dikkat çektiğini belirtti. Yarışmada, isminin anlamını da izleyicilerle paylaşan Bilkay, 'Ümran' isminin; gelişmiş, bayındır hâle getirilmiş ülke, şehir ya da toplum anlamına geldiğini söyledi. İsmi nedeniyle karşılaştığı ilginç durumları esprili bir dille anlatan Bilkay, stüdyoda izleyicileri güldürdü. '18 yaşımdan beri Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına başvuru yapıyorum. Rahmetli Kenan Işık döneminde bile başvurmuştum,' diyen Bilkay, doğup büyüdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinden evlendikten sonra İstanbul'a yerleştiğini aktardı.
