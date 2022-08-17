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Yanlışlıkla kasabayı satın aldı! Tapuya bakınca gözlerine inanamadı... Kasabalıyı telaş sardı: Ya iade etmezse

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Giriş: 17.08.2022 10:24
ABD'de akılalmaz bir olay yaşandı. Ülkenin Nevada eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın, ev sahibi olmak isterken yanlışlık bütün kasabayı satın aldı. İşte ilginç olayın detayları...
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı! YANLIŞLIKLA KASABAYI SATIN ALDI!

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