Yanlışlıkla kasabayı satın aldı! Tapuya bakınca gözlerine inanamadı... Kasabalıyı telaş sardı: Ya iade etmezse

ABD'de akılalmaz bir olay yaşandı. Ülkenin Nevada eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın, ev sahibi olmak isterken yanlışlık bütün kasabayı satın aldı. İşte ilginç olayın detayları...

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