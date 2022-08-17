17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Yanlışlıkla kasabayı satın aldı! Tapuya bakınca gözlerine inanamadı... Kasabalıyı telaş sardı: Ya iade etmezse
ABD'de akılalmaz bir olay yaşandı. Ülkenin Nevada eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın, ev sahibi olmak isterken yanlışlık bütün kasabayı satın aldı. İşte ilginç olayın detayları...