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Yangına su götüren tanker otel servisiyle böyle çarpıştı

İHA
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Giriş: 14.09.2021 16:12
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığındaki yangına su götürmekte olan belediyeye ait su tankeri, Sanayi kavşağında servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yaralanan 4 otel personeli 112 acil servis ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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