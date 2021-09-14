14 Eylül 2021, Salı
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Yangına su götüren tanker otel servisiyle böyle çarpıştı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığındaki yangına su götürmekte olan belediyeye ait su tankeri, Sanayi kavşağında servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yaralanan 4 otel personeli 112 acil servis ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.