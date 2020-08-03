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Yangın yönetim merkezi 24 saat teyakkuzda! İHA ve ekipler nasıl çalışıyor?

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Giriş: 03.08.2020 11:48
Güncelleme:03.08.2020 11:48
Geride bıraktığımız hafta da orman yangınları tüm Türkiye’nin üzüldüğü bir konuydu. Ege ve Akdeniz’in çeşitli noktalarından yangın haberleri geldi. Bölgelerdeki pek çok yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman yangınlarına karşı bu yıl İHA’lar ilk kez kullanıldı. Yangına müdahalede İHA’lar etkin rol oynuyor. İHA’lardan gelen görüntüler ekiplere sevk ediliyor. Peki o yangınların izleme merkezinde neler oluyor ve neler yaşanıyor? A Haber'den Lamia Ayhan buradaki tüm gelişmeleri aktardı.
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