22 yıl sonra cinayetin sır perdesi aralandı! 3 çocuğun şüpheli ölümü aydınlatıldı: 7 gözaltı

2004 ve 2005 yıllarında 1, 1,5 ve 3,5 yaşlarındaki üç çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili faili meçhul soruşturma, 22 yılın ardından yeniden raftan indirildi. Tanık beyanları, itfaiye ve adli tıp raporlarının tekrar incelenmesiyle 3 çocuğun katil zanlısının Ayşe Akyol olduğu tespit edilirken, delil karartma şüphesi bulunan kişilerin de aralarında yer aldığı toplam 7 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. 3 çocuğun öldüğü binadaki çarpıcı detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.