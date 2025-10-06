Yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

06 Ekim 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.10.2025 22:13
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın, çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkan Aygün'den (84) bir süredir haber alamayan çocukları, kontrol amacıyla annelerinin yaşadığı binaya gitti. Eve giren Aygün'ün yakınları, yaşlı kadını pencere önünde yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
