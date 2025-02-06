Viyadükten baraj gölüne atladı! Jandarmanın attığı bidonlara tutunup kurtuldu | O anlar kamerada

Tunceli- Elazığ karayolunda bulunan Atatürk Viyadüğü’nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü’ne atladı. Bu sırada eşiyle birlikte yoldan aracıyla geçen bir jandarma personeli, suya atlayan kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek, otomobilinin bagajındaki su bidonlarını viyadükten göle attı. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, bidonlara tutunarak kıyıya ulaştı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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