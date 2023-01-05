05 Ocak 2023, Perşembe
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Vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezen iş yeri mühürlendi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde fare görülen iş yerine 46 bin 159 lira idari para cezası verildi ve iş yeri mühürlendi. Öztrak Caddesi'nde gece yürüyen bir kişi, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin önünden geçerken vitrindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezdiğini fark etti. Bu kişinin olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.