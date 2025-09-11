Van’da dolu ve sağanak etkili oldu: Van Gölü’nde dalgalar yükseldi

Van’da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

