Van’da dolu ve sağanak etkili oldu: Van Gölü’nde dalgalar yükseldi

Giriş: 11.09.2025 19:10
Van’da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
