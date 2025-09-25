25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Van'da barış için çağrılan aileye kanlı pusu
Van’da barış için çağrılan aileye kanlı pusu

Van'da barış için çağrılan aileye kanlı pusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 14:13
Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti barışla sonlandırmak için çağrılan anne ve 2 oğlu silahla vurularak öldürüldü. Gazeteci Nazlı Timur detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van’da barış için çağrılan aileye kanlı pusu
Alanya’da drift yapan sürücülere 93 bin TL ceza
Alanya’da drift yapan sürücülere 93 bin TL ceza
Çocuk gündüz bakımevinde yangın tatbikatı
Çocuk gündüz bakımevinde yangın tatbikatı
TikTok’ta bir skandal daha!
TikTok'ta bir skandal daha!
İstanbul’da zehir tacirlerine darbe
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
Barış için çağrılan aileye kanlı pusu
Barış için çağrılan aileye kanlı pusu
Adana’da çevre felaketi!
Adana'da çevre felaketi!
Zonguldak’ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Motosiklet sürücüsünün ağır yaraladığı feci kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün ağır yaraladığı feci kaza kamerada
Zonguldak’ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
‘Selam almadın’ kavgası!
‘Selam almadın' kavgası!
Erzurum’da 4,4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Daha Fazla Video Göster