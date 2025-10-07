Vahşi madenciliğe karşı ortak tepki

Giresun'un Bulancak ilçesinde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, vahşi madencilik faaliyetlerine tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Bulancak Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde konuşan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun'un geleceğinin madencilik tehdidi altında olduğunu söyledi. Sıbıç, "Tarımsal verim, yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle her geçen gün düşüyor. Giresun'un doğası ve üretimi geri dönüşü olmayan bir tehlikeyle karşı karşıya" dedi.

