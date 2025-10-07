07 Ekim 2025, Salı

Vahşi madenciliğe karşı ortak tepki
Vahşi madenciliğe karşı ortak tepki

Vahşi madenciliğe karşı ortak tepki

Giriş: 07.10.2025 20:59
Giresun'un Bulancak ilçesinde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, vahşi madencilik faaliyetlerine tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Bulancak Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde konuşan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun'un geleceğinin madencilik tehdidi altında olduğunu söyledi. Sıbıç, "Tarımsal verim, yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle her geçen gün düşüyor. Giresun'un doğası ve üretimi geri dönüşü olmayan bir tehlikeyle karşı karşıya" dedi.
