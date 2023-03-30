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Uzungöl beyaza büründü

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 14:27
Karadenizde kar yağışı etkisini artırdı. Uzungöl beyaza büründü. Peki son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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Uzungöl beyaza büründü
Uzungöl beyaza büründü
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