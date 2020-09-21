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Uzman isimden vitamin uyarısı: Yoğun bakım süresini kısaltıyor!

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Giriş: 21.09.2020 10:00
Güncelleme:21.09.2020 10:07
Son dakika haberi... Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, koronavirüs salgını döneminde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Literatüre baktığımız zaman D vitamini oranının yüksek olması yoğun bakımdaki hastaların, hastalıklarının daha kolay kontrol altına alınmasına imkan sağladığı söyleniyor" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk havaların soğumasıyla beraber grip ve nezle gibi salgın hastalıkların da artabileceğini ifade ederek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Koronavirüse yakalanma durumunda karşı vücut direncinin yüksek olmasının son derece önemli olduğunu belirten Cantürk, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme çok önemli. Koronavirüs salgınının başladığı mart ayında televizyon kanallarında gördüğümüz kendine has insanlar çıkıp çeşitli şeyleri şifa olarak tarif ettiler. Hakikaten öyle bir tarif yapmak çok kolay değil ama literatüre baktığımız zaman D vitamini oranının yüksek olması yoğun bakımdaki hastaların, hastalıklarının daha kolay kontrol altına alınmasına imkan sağladığı söyleniyor. Çinko olan besinlerin tüketilmesinin sağlığı olumlu yönde iyileştirdiği ve yoğun bakım sürecinin kolaylıkla atlatılmasına neden olduğunu biliyoruz. Her zaman bildiğimiz gibi C vitamini ve diğer vitaminlerin alınması soğuk algınlığı ve diğer hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor. Onun için bu süreçte C vitamininin alınması bağışıklık sistemini güçlendirecektir." dedi.

"STRESTEN KAÇINMAK GEREKİYOR"
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi konusunda gıdaların yanı sıra psikolojik ruh halinin de çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cantürk, şöyle konuştu:

"Bağışıklık sistemini etkileyen şeylerden bir tanesi de strestir. Toplumsal stresi de çok artırmamak lazım, bu da bağışıklığı olumsuz anlamda etkiliyor. Genel olarak stresten kaçınmak ve optimum beslenme şartlarına uymak, C vitamini ve diğer destekleyici gıdaları mümkün olduğu kadar tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir."

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