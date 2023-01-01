01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uykusuzluğun çözümü: Babaanne yorganı! Ağır yorgan uyku kalitesini artırıyor

Uykusuzluğun çözümü: Babaanne yorganı! Ağır yorgan uyku kalitesini artırıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2023 08:59
Son yıllarda yapılan araştırmalara göre "babaanne yorganı" olarak da bilinen yünlü yorganların uykuya dalmayı kolaylaştırdığı anlaşıldı. Peki yünlü yorgan uykusuzluğa nasıl ve neden iyi geliyor? A Haber uzmanına sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uykusuzluğun çözümü: Babaanne yorganı!
Uykusuzluğun çözümü: Babaanne yorganı!
35 saati geçen su kesintisi
35 saati geçen su kesintisi
Kaynarca milyon TL’lik soruyu açtırdı
Kaynarca milyon TL'lik soruyu açtırdı
Hasan Karakaya anısına… Vatan ve millet sevdalısı bir gazeteci
Hasan Karakaya anısına… Vatan ve millet sevdalısı bir gazeteci
Ahşaptan zeka oyunları! Çocuklar ne öğreniyor?
Ahşaptan zeka oyunları! Çocuklar ne öğreniyor?
Türk mutfağı dünyada 7. sırada yerini aldı!
Türk mutfağı dünyada 7. sırada yerini aldı!
Unutulan değerlerin yaşatıldığı yer!
Unutulan değerlerin yaşatıldığı yer!
Yeni yılda hava nasıl olacak?
Yeni yılda hava nasıl olacak?
Uzungöl’de hafta sonu yoğunluğu
Uzungöl’de hafta sonu yoğunluğu
İzmir’deki vinç kazasında 3 gözaltı!
İzmir'deki vinç kazasında 3 gözaltı!
İstanbul vapurlarının tanıdık yüzü
İstanbul vapurlarının tanıdık yüzü
Anne kızın son anları kamerada
Anne kızın son anları kamerada
Daha Fazla Video Göster