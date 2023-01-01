Uykusuzluğun çözümü: Babaanne yorganı! Ağır yorgan uyku kalitesini artırıyor

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre "babaanne yorganı" olarak da bilinen yünlü yorganların uykuya dalmayı kolaylaştırdığı anlaşıldı. Peki yünlü yorgan uykusuzluğa nasıl ve neden iyi geliyor? A Haber uzmanına sordu.

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