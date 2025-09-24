Üsküdar Burhaniye’de kanlı infaz! Tetikçi tutuklanarak infaz edildi

24 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 24.09.2025 13:36
İstanbul'da kozmetik ürünler satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel'in öldürüldüğü saldırıda tetiği Kazanlar suç örgütü lideri Serkan Kazan'ın çektiği belirlendi. İddianamede 18 yaşından küçük dört kişi için 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
