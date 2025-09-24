Üsküdar Burhaniye’de kanlı infaz! Tetikçi tutuklanarak infaz edildi

İstanbul'da kozmetik ürünler satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel'in öldürüldüğü saldırıda tetiği Kazanlar suç örgütü lideri Serkan Kazan'ın çektiği belirlendi. İddianamede 18 yaşından küçük dört kişi için 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

