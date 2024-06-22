Uşak'taki alevler geceyi aydınlattı! Yangına müdahale devam ediyor

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine arazözler, itfaiye ve 1 adet helikopter sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken ekipler söndürmek için çalışmaları sürüyor.

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