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Uşak'taki alevler geceyi aydınlattı! Yangına müdahale devam ediyor

AA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 00:09
Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine arazözler, itfaiye ve 1 adet helikopter sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken ekipler söndürmek için çalışmaları sürüyor.
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