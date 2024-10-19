19 Ekim 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Muğla'da ciğerlerimiz yanıyor!
Muğla'nın Dalaman ilçesinde 17 Ekim'de saat 20.30 sıralarında, Menteşe'de ise 18 Ekim saat 03.30 sıralarında başlayan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Her iki yangının da çıkış nedeninin elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenirken, bölgede şuana kadar 160 evin tahliye edildiği belirtildi.