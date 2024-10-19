Muğla’da ciğerlerimiz yanıyor!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 17 Ekim'de saat 20.30 sıralarında, Menteşe'de ise 18 Ekim saat 03.30 sıralarında başlayan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Her iki yangının da çıkış nedeninin elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenirken, bölgede şuana kadar 160 evin tahliye edildiği belirtildi.